"Лужи превращаются в море": Омичи пожаловались на прорыв трубы в центре города

Как сообщают омичи, проблему уже начали устранять. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске напротив бассейна "Альбатрос" на улице 20 лет РККА разлилось настоящее море. Омичи на видео засняли, как из трубы течет горячая вода.

- Уже месяц вода прибывает и никому дела нет. Звонили во все организации. Лужи уже превращаются в море, - говорит автор видео.

На кадрах, снятых местными жителями, действительно видна большая лужа, растекшаяся по обширному газону. Действительно ли это горячая вода, судить сложно.

Через несколько часов после публикации омичи в комментариях поделились быстрым эффектом от жалобы.

- Честно не ожидал такого. В данный момент техника с рабочими и начальством начали работы, - написал один из омичей под постом. Только никакими фото он наблюдения не покрепил.