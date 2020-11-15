Омичи обокрали дом под предлогом его покупки

Полиции удалось оперативно задержать двух воров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омич с подельником обманул сельчанина и обокрал его дом. Кражу они прикрыли желанием приобрести недвижимость.

О дерзкой краже рассказали в пресс-службе УМВД. Двое парней, один из которых был знаком с продавцом, заявили, что хотят купить у мужчины дом в селе Пристанское Таврического района. Они приехали на осмотр, обошли все комнаты и сказали, что их все устраивает. Продавец, видимо, доверившись знакомому оставил ключи и уехал. Деньги ему обещали перевести утром следующего дня.

Когда перевод не поступил, сельчанин заподозрил неладное, поехал к дому и обнаружил, что он пуст, а внутри нет ценных вещей. Аферисты вывезли стиральную машину, бензопилу, систему видеонаблюдения с мониторами. Полиция быстро задержала грабителей в Омске. Ими оказались 30-летний омич и 28-летний житель Любинского района. Все вещи они сдали в ломбард. Сейчас на них завели уголовное дело по статье "Кража".