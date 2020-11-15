Омских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега

В ближайшие дни в Омске ожидаются похолодание и осадки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Госавтоинспекции по Омской области омичей призвали быть аккуратнее на дорогах города и области в ближайшее время.
– На территории Омской области наблюдается понижение температуры воздуха, выпадение осадков в виде снега, на дорогах возможно появление гололеда, – подчеркнули в УГИБДД.
Также автолюбителей настоятельно попросили быть внимательнее при перестроении и совершении других маневров на дороге. Важным в таких погодных условиях будет и соблюдение безопасной дистанции.
Действительно, в Омск, наконец, пришла зима. На ближайшие дни синоптики обещали резкое похолодание местами до -20 градусов и небольшие, но стабильные осадки. Снег уже небольшим слоем покрыл улицы, кое-где образовался гололед.