Омских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега

В ближайшие дни в Омске ожидаются похолодание и осадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции по Омской области омичей призвали быть аккуратнее на дорогах города и области в ближайшее время.

– На территории Омской области наблюдается понижение температуры воздуха, выпадение осадков в виде снега, на дорогах возможно появление гололеда, – подчеркнули в УГИБДД.

Также автолюбителей настоятельно попросили быть внимательнее при перестроении и совершении других маневров на дороге. Важным в таких погодных условиях будет и соблюдение безопасной дистанции.

Действительно, в Омск, наконец, пришла зима. На ближайшие дни синоптики обещали резкое похолодание местами до -20 градусов и небольшие, но стабильные осадки. Снег уже небольшим слоем покрыл улицы, кое-где образовался гололед.