Стало известно, сколько будет стоить живая ель к Новому Году в Омске

Приобрести ель омичи смогут с 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2020 год несмотря ни на что подходит к концу, а значит совсем скоро можно будет начинать готовиться и к празднованию Нового Года. Совсем скоро с 1 декабря заработаю елочные базары, на которых можно будет прибрести живую красавицу. В администрации уже объявили торги для предпринимателей, которые займут несколько площадок в разных округах города.

Цена на деревья каждый год меняется и о стоимости главного символа праздника в 2020 рассказали в главном управлении лесного хозяйства по Омской области.

- Средняя цена в этом году остается на уровне прошлого года — 280 рублей за елочку. Может быть, больше или меньше в зависимости обычно от размера. У каждого лесхоза свои цены, - уточнили в ведомстве изданию НГС55.