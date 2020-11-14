Омич лишился 400 тысяч из-за желания легко заработать

Куда ушли деньги мужчины, предстоит разобраться полицейским. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 59-летний житель Тюкалинского района. Он заявил о списании с его счета крупной суммы денег. Мужчина рассказал, что столкнулся с мошенниками после публикации в интернете резюме. Ему позвонил незнакомец и предложил легкий вариант заработка: вложить имеющиеся накопления, а далее просто получать проценты.

Мужчина решил согласиться, тем более, что сбережения у него были. Мошенники убедили жертву, что необходимо предоставить свои личные данные и реквизиты банковской карты. Таким способом незнакомец получил доступ к мобильному банку потерпевшего, взял на него кредит в 200 тысяч и перевел все средства на свои счета. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".