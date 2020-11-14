Пьяный водитель в Омске пытался сбежать от полиции, но врезался в столб

Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ранним утром на центральной магистрали Омска патрульные ГИБДД увидели автомобиль "Мазда Фамилия", который двигался подозрительно. Инспекторы потребовали у водителя остановиться, но он только продолжил движение, надавив на газ.

Как рассказали в пресс-службе полиции, во время погони водитель иномарки не останавливался и постоянно нарушал правила дорожного движения, чем создавал аварийные ситуации. На улице красноярский тракт омич на справился с управлением и врезался в фонарный столб. Нарушителем оказался 33-летний омич в состоянии опьянения.

Авто серьезно пострадало с пассажирской стороны. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На него составили два административных протокола за отказ от прохождения освидетельствования и не соблюдение требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства.