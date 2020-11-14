В начале недели омичей ждут зимние морозы и сильный ветер

Резкие заморозки придут в Омск в начале недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выходные дни обещают быть для омичей немного морозными, но комфортными. По данным синоптиков, дневная температура будет держаться в пределах от -5 до -8 градусов, возможен небольшой снег. А вот ночью при прояснениях столбик термометра может упасть до -16 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС составили прогноз погоды на три дня и предсказали сильное похолодание в начале рабочей недели. В гидрометцентре предупреждают, что в понедельник 16 ноября, ночью температура может опускаться до -18 ночью и до -16 днем. Также усилится ветер, местами пройдет небольшой снег. Не улучшится ситуация и во вторник. Днем обещают -8...-13, а ночью до -20 градусов. В этот день будет преимущественно солнечно.