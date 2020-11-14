Мэра Калачинска в Омской области поймали пьяным за рулем

Сотрудники ДПС провели медицинское освидетельствование на месте задержания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ДПС в Омской области задержали автомобиль под управлением пьяного водителя. Сообщалось, что им был директор калачинского аграрного колледжа, председатель Совета калачинского городского поселения, мэр Калачинска Александр Черняк.

Чиновника избрали на должность в начале лет 2020 года, он победил в голосовании среди трех кандидатов и занял пост мэра 3 июня. Он исполнял обязанности главы города калачинска чуть больше 5 месяцев. Сам Черняк подтвердил, что попался пьяным за рулем, но предположения о том, что убегал от сотрудников Госавтоинспекции опроверг.

- Да, действительно, остановили, - согласился глава Калачинска в разговоре с "СуперОмском". - Экспертиза показала наличие алкоголя, а все остальное – бред, ни сопротивления, ни побега не было. Под экспертизой я имею в виду не освидетельствование в медицинском учреждении, а экспресс-тест на месте, подышал в трубочку.

Сейчас Александр Черняк ожидает решения суда. За вождение в нетрезвом виде закон предусматривает санкции в виде штрафа и лишения водительских прав. Скажется ли это на политической карьере мэра, пока не ясно.