На трассе в Омской области «Газель» насмерть сбила велосипедиста

Личность погибшего устанавливается.

В ста километрах от Омска на вечерней трассе произошло ДТП со смертельным исходом. По сообщениям пресс-службы Госавтоинспекции, ее участниками стали грузовой автомобиль "Газель" и велосипедист. Примерно в 18:30 на 111 километре трассы "Омск-Тара" 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в велосипедиста, двигавшегося по обочине дороги. К сожалению, он скончался на месте, не дождавшись помощи медиков.

Сейчас устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего. Оценка действиям участников аварии будет дана после завершения проверки.