Омский караоке-бар устроил массовую вечеринку ночью, несмотря на запрет

Танцы продолжались до утра. Фото: Елена СТЕПАНОВА

В соцсетях омичи опубликовали короткое видео, где запечатлели веселую вечеринку в одном из караоке-баров города. Автор утверждает, что массовое мероприятие проходило в ночь с пятницы на субботу. А сейчас любым развлекательным заведениям запрещено работать по ночам. Автор утверждает, что кадры были сделаны около двух часов ночи.

Однако стоит отметить, что понять по видео, когда именно оно было сделано просто невозможно. Дата и время на самой записи на отображаются. Об этом говорят и омичи в комментариях. Некоторые даже отмечают, что оно было снято еще до введения карантина весной.