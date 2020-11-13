На трассе под Омском насмерть разбился водитель

Водитель машины погиб на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Трагическое происшествие случилось сегодня, 13 ноября.

Ехавший по трассе Омск–Красноярска 40-летний водитель на «Форде Фокус» не справился с управлением. В районе 33 км трассы машина вылетела со скользкой дороги в кювет и перевернулась.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.