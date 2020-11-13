В Омске старый троллейбус врезался в современный «Адмирал»

Два троллейбуса стали участниками ДТП Фото: ВКонтакте

Омичи заметили аварию на дороге, в которой участвовали два троллейбуса. Одним из них оказался новый "Адмирал", которые вышли на маршруты неделю назад, вторым тоже был троллейбус, но старой модели. О пострадавших пассажирах не сообщается, но в результате столкновения у "Адмирала" разбилось заднее стекло, а у его собрата отвалилось зеркало заднего вида.

От удара в новом троллейбусе разбилось заднее стекло. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи активно обсуждают ДТП. Некоторые упражняются в остроумии о конкуренции старых и новых машин, а многие возмущены таким отношением к технике. Накануне один из "Адмиралов" уже был замечен на месте аварии, но тогда в ней не участвовал, а просто пытался объехать столкнувшиеся машины.