На омских медиков напал наркоман с 20 судимостями за плечами

Врачи скорой помощи вызвали сотрудников Росгвардии, чтобы успокоить пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в карете скорой помощи. Медики сообщили о буйном пациенте, который вел себя не адекватно, бросался на медиков, размахивал руками и мешал оказанию помощи. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии помогли усадить дебошира в машину и сопроводили медиков до больницы. Только в приемном отделении пациент немного пришел в себя.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, мужчина признался, что находился под действиями наркотиков и назвать свое имя. Позже выяснилось, что он был судим более 20 раз и находится в розыске. Ему запрещено покидать квартиру в ночное время. Информацию о месте нахождения 31-летнего омича передали в полицию для дальнейших разбирательств.

Это не первый случай попытки нападения на медиков в Омске. Также сотрудники скорой часто жалуются на хамское поведение больных.