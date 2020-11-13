Губернатор высказался о шансах на введение новых ограничений в Омске из-за ковида

Школьников не стали уводить на дистант - с понедельника они выходят с каникул. Фото: Алексей ФОКИН

В Омской области вторая волна пандемии оказалась сильнее первой. Сибиряки то и дело обсуждают введение очередного пакета ограничений из-за коронавируса. Губернатор Александр Бурков признал: ситуация тяжелая, но пока управляемая. Он высказался о вероятности принятия новых ограничений в Омской области.

- У нас ограничительные меры введены - масочный режим, например. Омичи с пониманием относятся, в транспорте все пассажиры в масках. Почти нет нарушителей, мы проводим проверки, - сказал губернатор в эфире Россия-24. - Продлевали на неделю каникулы. Будем смотреть за развитием эпидемиологической ситуации. Принимать решение о новых пакетах ограничительных мер будем коллегиально и с учетом мнения Роспотребнадзора на оперштабе.