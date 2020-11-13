Омский пенсионер, напавший на участкового с ножом, получил 1,5 года колонии

Пенсионера осудили на реальный срок. Фото: Иван ВИСЛОВ

Напомним, инцидент произошел в конце июня. Тогда участковый прибыл на вызов в один из домов на улице Барнаульская, чтобы прекратить снова разыгравшийся семейный конфликт. Его вызвали соседи. Когда 62-летний зачинщик ссоры увидел человека в форме, разозлился, взял нож и напал. Он успел ранить полицейского прежде, чем его обезвредили. Полицейский получил серьезное ранение, но смог самостоятельно справиться с нападавшим.

На мужчину завели уголовное дело по статье за применение насилия к представителю власти. Суд уже рассмотрел материалы дела и вынес приговор. Пенсионер отправится в колонию общего режима на 1,5 года.