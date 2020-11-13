Семья чуть не сгорела ночью в собственном доме

Серьезных последствий пожара удалось избежать. Фото: пресс-службу ГУ МЧС по Омской области

В Ленинском округе Омска супруги ночью чудом не сгорели в частном доме. Они крепко спали и не заметили возгорания во дворе.

Инцидент произошел поздней ночью около 3:00. Во время патрулирования на улице Невского экипаж сотрудников ДПС заметил возгорание на территории одного из частных домов. Патрульные оперативно вызвали пожарных, а сами отправились выяснить, что происходит. Во дворе горела баня и огонь мог перекинуться на жилой дом. Хозяева и их соседи крепко спали, поэтому никто не замечал пожара. Сотрудники ДПС разбудили семейную пару и вывели их из дома. К этому времени уже подъехали пожарные и потушили огонь. Жертв удалось избежать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сейчас устанавливаются возможные причины произошедшего.