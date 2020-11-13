В Омской области продолжают поиски охотника, потерявшегося три дня назад

Охотник в лесу уже третьи сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах Большеуковского района потерялся местный охотник. 54-летний Юрий Порохов ушел в лес еще 11 ноября, но до сих пор так и не вернулся домой. Его жена обратилась в полицию 12 ноября. Она уточнила, что проживает в селе Листвяги, и местные жители уже пытались искать ее мужа, но безуспешно.

- На место выехали полицейские на ГАЗ-66. До поздней ночи ими совместно с сельчанами обследован большой участок залесенной и заболоченной местности, изобилующей речками и трясинами. В 1,5 км от села обнаружены следы, предположительно разыскиваемого, которые ведут к реке и обрываются у воды. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, группы дополнены автомашинами повышенной проходимости, - рассказали в пресс-службе МВД.

В полиции просят сообщить, если вы видели Юрия Порохова или знаете, где оно может находиться.

Юрий Порохов пропал 11 ноября. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Приметы Юрия Порохова: на вид 50-55 лет, раст 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы русого цвета.

На момент исчезновения был одет: камуфлированные штаны, бушлат серо-голубого цвета, шапка спортивная черного цвета, бахилы зимние зеленного цвета, при себе имел рюкзак, охотничье гладкоствольное ружьё (зарегистрированное в установленном порядке), патронташ с патронами 12 калибра, охотничий нож в ножнах.