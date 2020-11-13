В аварии на трассе под Омском пострадали три человека

Удар был такой сильный, что трое людей пострадали. Фото: пресс-служба ГАИ по Омской области

На трассе в Омской области в серьезной аварии пострадали сразу 3 человека. Сообщение о столкновении легковых автомобилей поступило в Госавтоинспекцию накануне вечером около 20:10. ДТП произошло на 142 километре автодороги "Бакбасар-Полтавка".

57-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем марки "Хонда" под управлением 28-летнего омича. Помощь медиков понадобилась пассажирам обеих машин, 41-летней женщине и 35-летнему мужчина, а также водителю иномарки. Виновник аварии от помощи врачей отказался.

В пресс-службе ГАИ уточнили, что причиной аварии стала не скользкая дорога, как можно было бы предположить, а водитель ВАЗа. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил алкотестер. Также мужчина уже был лишен прав за пьяную езду.