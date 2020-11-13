В горсовете рассмотрели бюджет на следующий год. Фото: Омский горсовет

В пятницу, 13 ноября, в Омском горсовете прошли публичные слушания по бюджету на 2021 год. Все желавшие принять участие в заседании лично, смогли это сделать. Остальные присоединились к обсуждениям по видео-конференц-связи. При этом приглашенные могли задавать вопросы, в том числе, написав их в чате. Код доступа выдали всем заранее зарегистрировавшимся участникам.

Поучаствовать в публичных слушаниях может любой житель Омска. Фото: Омский горсовет

С отчетом перед депутатами выступила и. о. директора департамента финансов мэрии Ольга Илютикова. Она озвучила следующие параметра бюджета на 2021 год: доходы города составят 19,7 млрд рублей, расходы – 20,7 млрд рублей. Пока удалось уложиться в рамки допустимых значений по дефициту – он прогнозируется в 1 млрд рублей.

Как показывает практика прошлых лет, доходная и, соответственно, расходная части казны еще будут неоднократно увеличиваться – в основном, за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.

Но главное, что понятно уже сейчас: несмотря на пандемию и потерю части доходов из-за всевозможных компенсаций и льгот, в следующем году удастся сохранить финансирование всех наиболее важных отраслей.

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

– Несмотря на отрицательное влияние пандемии, мы, тем не менее, планируем рост собственных доходов на 121 млн рублей. Проект бюджета основан на базовом уровне инфляции в 4%, –объяснила Ольга Илютикова. – Мы все же исходим из прогноза восстановления и роста экономической ситуации в стране на фоне ослабления эпидемиологических рисков.

Бюджет-2021 сохранит свою социальную направленность. При этом его доходную часть планируется увеличить на 1,1 млрд рублей. Это стало возможным, в том числе благодаря инициативе губернатора об увеличении доли поступлений в городской бюджет от упрощенной системы налогообложения.

Также Ольга Илютикова рассказала, что налоговые доходы составят 8,3 млрд, неналоговые – 3 млрд и безвозмездные поступления – 8,4 млрд рублей. Большую часть налоговых доходов обеспечат поступления от налога на доходы физических лиц — 4,9 млрд рублей. Из неналоговых доходов ожидается поступление средств от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на сумму почти в 1,5 млрд рублей.

Фото: Омский горсовет

Основная часть расходов будет направлена на финансирование образования (11,7 млрд рублей), национальной экономики и ЖКХ (4,8 млрд рублей). Прежде всего деньги потратят на реализацию 11 муниципальных программ. В сумме это составляет 19,9 млрд рублей с учетом софинансирования из вышестоящих бюджетов или 96,1% от всех расходов бюджета.

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

Выступавшая следом вице-мэр Елена Русинова сообщила, что благодаря участию в нацпроекте «Демография» и софинансированию в городе будут построены 9 новых детских садов (в микрорайонах «Биофабрика» и «Прибрежный», на улицах С. Тюленина, Светловская, 1-я Станционная, Нейбута, 21-я Амурская, в поселке Большие поля и на проспекте Мира).

Фото: Омский горсовет

По национальному проекту «Образование» Омску будут выделены средства из федерального бюджета на строительство двух школ – на улице Завертяева и Космическом проспекте, а также на разработку проекта школы в микрорайоне «Кузьминки».

Кроме того, на ремонт дорог и поездов к образовательным учреждениям заложен 1,1 млрд рублей (софинансирование города составит 192,7 млн).

643 млн направят на жилье и благоустройство. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют привести в порядок еще 8 общественных территорий во всех округах Омска. Также продолжится благоустройство дворов омских многоэтажек и будет спроектирован новый жилой дом на 130 квартир на улице 6-й Станционной, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья.

Фото: Омский горсовет

После обнародования проекта бюджета участники публичных слушаний задали вопросы выступавшим.

Омичей интересовали конкретные вещи: замена ограждения садика № 9, восстановление хоккейных коробок, асфальтирование междворовых проездов. Жительница микрорайона СибНИИСХоз Людмила Храмцова рассказала о необходимости обустройства тротуара от остановки «Учхоз» вдоль трамвайных путей до гипермаркета Metro.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов, который вел публичные слушания, сообщил, что все эти предложения будут переданы депутатам, к округам которых относятся перечисленные адреса.

Кроме того, в связи с пандемией Людмила Храмцова поинтересовалась, будут ли выделять деньги КТОСам на закупку и раздачу медицинских масок.

Глава депфинансов Ольга Илютикова ответила, что в статью расходов бюджета заложены существенные деньги на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции для образовательных и спортивных заведений. Закупать и раздавать маски горожанам просто так нет возможности из-за ограничений федерального законодательства.

Еще от одного омича поступил вопрос онлайн. Он интересовался, предусмотрено ли в следующем году предоставление жилья для молодых семей. Ольга Илютикова сообщила, что на 2021 год намечена покупка 14 квартир для такой категории граждан.

Высказались и депутаты. Алексей Ложкин заострил внимание на поддержке омского спорта.

– Если в 2020 году мы видим, что расходы по этой статье составили 573 млн рублей, то в 2021-м – 463 млн рублей. Я считаю, что необходимо все-таки заложить необходимые средства и найти резервы, – сказал Ложкин.

В департаменте финансов отметили, что в следующем году на спорт будет заложено даже больше денег. Но из будут добавлять постепенно. В этом году из-за пандемии дополнительно из резервов были выделены средства на дезинфекцию. Кроме того, пришло дополнительное финансирование на реконструкцию манежа «Красная звезда».

Также Алексей Ложкин узнал, что делается для развития в городе секций пулевой стрельбы. Ведь многие Олимпийские чемпионы в этом виде спорта – омичи. Тем временем, у них даже нет места для полноценных тренировок. Также он рассказал, что самое новое оружие, из которого стреляют спортсмены, 2005 года выпуска, а самое старое куплено еще в начале 1970-х.

Директор департамента спорта Константин Мельников пообещал, что эта статья расходов также будет рассмотрена. Он согласился, что тир для спортсменов действительно нужен. Сейчас рассматривается вопрос реконструкции уже существующего или перепрофилировании под эти цели других помещений.

Алексей Саяпин предложил коллегам стремиться к бездифицитному бюджету. Также депутат напомнил, что со следующего года в России прекращает действие режим единого налога на вмененный доход. При этом часть выпадающих доходов в размере почти 600 млн рублей в 2021 году городу возместит областной бюджет.

– Многие бизнесмены не определились: перейти на патентную, либо на упрощенную систему налога, – сказал Саяпин. – Насколько я понимаю, доходы от первой идут напрямую в бюджет Омска. Поэтому предлагаю получить информацию из налоговой о тех, кто использовал ЕНВД, и разослать им письма с предложением перейти на патентную систему.

По окончании публичных слушаний председательствуюший Юрий Федотов сообщил, что все прозвучавшие предложения, имеющие непосредственное отношение к проекту бюджета, рассмотрят на профильном комитете горсовета 19 ноября.

ОФИЦИАЛЬНО

«Благодаря поправке мэра мы получим дополнительно еще 1,1 млрд рублей»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий ФЕДОТОВ:

– Нам, конечно, всегда хотелось бы, чтобы бюджет был больше. Очень хорошо обнадеживает поправка на 1 млрд рублей, внесенная мэром. Из этой суммы порядка 597 млн рублей дополнительно направляет область за счет дополнительного выделения средств по норматив отчислений по упрощенному налогообложению. С 10 до 25% – это очень существенная прибавка. И еще порядка 403 млн рублей – это целевые средства, которые выделяются на образование, в частности на выплаты за классное руководство. В итоге мы дополнительно получим в бюджет еще около 1,1 млрд рублей. Это очень значимо для города. Надеемся, что будут еще целевые поступления, субсидии, как это было в текущем году. Мы начинали год с одними цифрами и заканчиваем сейчас с другими. Это сегодня обсуждалось, когда задали вопрос о развитии физкультуры и спорта. Мы сейчас заканчиваем год на 100 млн больше, чем планируем на следующий. Но уже сейчас план на 6 млн больше того, что мы обсуждали в начале года. Поступления увеличатся. И хотелось бы, чтобы это было еще более существенно.