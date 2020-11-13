Омичам рассказали, на что планируют потратить деньги из бюджета в 2021 году

Бюджет города прошел публичные слушания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня проект бюджета Омска прошел публичные слушания, где обсудили основные траты и источники доходов города на грядущий 2021 год. Длаее его и предложения участников слушаний будут рассматривать депутаты на заседании горсовета.

Предполагают, что доходная часть составит 19,7 миллиардов рублей. Ее планируют увеличить на 121 миллион, благодаря инициативе губернатора Омской области Александра Буркова об увеличении поступлений в бюджет от упрощенной системы налогообложения. Расходная часть составит 20,7 миллиардов и превысит доходы на миллиард. Такой дефицит, как утверждают, находится в пределах допустимых значений.

Основные поступления в бюджет планируют получить от налоговых сборов и безвозмездных поступлений, неналоговые сборы принесут сравнительно небольшую часть бюджета. Больше половины налоговых поступлений выплатят физические лица. Их вклад в бюджет оценивают примерно в 4,9 миллиардов рублей, из неналоговых поступлений отметили средства от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, которые могут составить около 1,5 миллиардов.

Тратить городской бюджет планируют на образование, экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. В сумме на них потратят 19,9 миллиардов, что примерно равно 96% всех планируемых расходов региона на 2021 год. Большинство средств планируют потратить на реализацию национальных программ в регионе.

Так в следующем году в рамках проекта "Демография" построят 9 новых детских садов в в микрорайонах "Большие поля" и "Прибрежный", на улицах С. Тюленина, Светловская, 1-я Станционная, Нейбута, 21-я Амурская, в поселке Большие поля и на проспекте Мира. По нацпроекту "Образование" в бюджет поступят средства на строительство двух школ на улице Завертяева и Космическом проспекте, начнут подготовку к строительству школы в микрорайоне "Кузьминки". Также будут благоустраивать подъезды к социальным объектам.

На ремонт дорог в следующем году потратят 1,1 миллиард рублей, город вложит 192,7 миллионов, остальную часть профинансирует региональный бюджет. В рамках проекта "Безопасные и качественный автомобильные дороги" в городе отремонтируют 26 дорог, среди которых улицы Маяковского, 3-я Енисейская, Труда и Дмитриева, а построить новые дороги по улицам Чехова и Лисицкого. Также хотят начать подготовку к ремонту улицы 10 лет Октября.

Продолжится и реконструкция общественных территорий в городе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджета потратят 643 миллиона. Начнут проектировать и дом для расселения омичей из аварийного жилья. Квартиры в нем смогут получить 130 семей.