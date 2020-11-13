Омич два дня не замечал кражи из автомобиля

Хозяин заметил, что дверь в машину открыта, а в салоне все перевернуто. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился 28-летний омич с заявлением о краже из автомобиля. В полиции он рассказал, что кражу заметил не сразу, а только через два дня, когда возвращался домой с работы. Дверца машины была приоткрыта, а в салоне не хватало магнитолы, видеорегистратора и 9 тысяч рублей. Из-за того, что кражу хозяин заметил не сразу, поиски грозили затянуться, но владельцу авто повезло.

В полиции рассказали, что к краже оказался причастен местный житель, всего месяц назад освободившийся из тюрьмы, где отбывал срок за автомобильные кражи. Встать на путь исправления мужчина не пожелал. Он признался, что вскрыл замок ВАЗ-2110 маникюрными ножницами и забрал все ценное, что смог найти. Теперь на омича завели новое уголовное дело по статье "кража".