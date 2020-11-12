Антихрупкость 2021: как малый бизнес прошел самый трудный кризис за последние 12 лет

Весна 2020 года стала самым сложным периодом для малого и микро бизнеса за последние 12 лет, показало исследование Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все рушится». Труднее всего пришлось таким отраслям как туризм, общепит и развлечения, а меньше всего пострадала сфера ИТ. Уход в онлайн во всех бизнес-процессах стал универсальным ответом на новые вызовы. Те, кто не мог перевести в цифровой формат производство, начинали работать онлайн с банком и контрагентами. Это помогало экономить и выигрывать время на решение других задач. Райффайзенбанк изучил опыт предпринимателей из разных отраслей, которые провели бизнес через самые сложные месяцы весны 2020 года.

Нестандартный кризис: как малый бизнес прошел весну-2020

Каждый пятый владелец бизнеса назвал весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет. В этот момент их бизнес оказался на грани закрытия, показало исследование Райффайзенбанка. В 2014-2015 гг. и в 2008 году в таком положении оказались только 2% и 5% предпринимателей соответственно.

Согласно данным опроса, в 2020 году кризис сильнее всего ощутили такие отрасли, как туризм, развлечения, красота и здоровье и общепит. В меньшей степени пострадали оптовая и розничная торговля. А меньше всего изменения в экономике коснулись ИТ – эта отрасль была под ударом в 2008-м и 2014-2015 гг. При этом для предприятий в сфере медицины ни один из кризисов не был разрушительным.

Источник: исследование Райффайзенбанка

Правила адаптации: уходим в онлайн, чтобы оставаться рядом

Универсальным рецептом для бизнеса стал переход в цифровые каналы: удаленка, работа с клиентами, банком и госорганами практически полностью перешла в онлайн.

Источник: исследование Райффайзенбанка

Как себя чувствовал тот или иной бизнес во время изоляции и пандемии, напрямую зависело от цифровизации или цифровой трансформации, которую компании уже имели или провели, поясняет Виталий Полехин, президент международной организации инвесторов INVESTORO, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии СКОЛКОВО. Если обычно в кризисы классическим пониманием кризисо-защищенного бизнеса был ресторан или продуктовый магазин, так как люди всегда будут есть, при этом низкого ценового сегмента, ведь у людей становится меньше денег, то сейчас к этому добавляется возможность заказа онлайн, быстрой доставки, а лучше и потребления онлайн, добавил эксперт. Так, самым удачным решением ресторанов, например, был вывод кухни только для работы на доставку и расширения каналов сбыта за счет сотрудничества с агрегаторами доставки еды.

Быстрее всего в цифровые каналы в работе с клиентами и партнерами уходили консалтинг, спорт, рестораны и туристические компании. Однако ресторанный бизнес не может полностью перейти в онлайн – физическое производство, вопрос поставок и доставки заказов клиентам требуют непосредственного участия людей. Чтобы быть доступными для клиента во время локдауна, недостаточно просто отвезти заказ – работа с командой, прямой диалог с клиентами и ощущение сопричастности стали добавленной стоимостью, которую создавал малый бизнес весной 2020 года в Москве.

Источник: исследование Райффайзенбанка

«Delicatessen работает в Москве с 2010 года, проект успешен и окупился уже в первый год. В середине марта 2020 года мы почувствовали перемены – поток клиентов снижался, обороты падали. Доставку мы начали делать достаточно быстро, уже 17 марта – тестовые заказы. Параллельно с помощью друзей делали лендинг и настраивали систему платежей. Мы сразу отказались от работы с агрегаторами из-за высокой комиссии и постоплатной системы. Мы никогда не работали в кредит и со своими поставщиками всегда расплачивались сразу, и, думаю, именно это помогло бизнесу пройти весну этого года.

Кроме подготовки лендинга, нам нужно было изменить систему оплаты труда и договориться с командой. Локдаун застал меня не в Москве, я не мог экстренно вернуться. В это время команда доставляла заказы в довольно мрачном, опустевшем городе, и это не только труд, но и поступок. Благодаря этому мы быстро вышли на безубыточность: платили зарплату, закупали продукты, доставляли заказы. Кроме того, нам временно сделали скидку на аренду, но к осени мы вернулись к привычным ценам.

Но было еше кое-что – наша бизнес-модель может показаться несовременной, но она оказалась удобной для прохождения такого типа кризиса. Дело в том, что мы не использовали заемные средства, расплачивались с поставщиками сразу и поэтому имели минимальные постоянные расходы. Это можно назвать гибернацией - при снижении оборотов, мы смогли пропорционально снизить издержки”, - отметил совладелец Delicatessen Евгений Самолётов.

Что, кроме сервиса: онлайн-задачи бизнеса и их решение

Процессы, которые не коснулись клиентов, тоже требовалось перевести в онлайн. Чаще всего это были такие задачи, как бухгалтерский учет и уплата налогов и других взносов в бюджет. Также активно переводили в онлайн систему получения заказов от клиентов и маршрутизацию. Каждый третий владелец бизнеса смог сэкономить благодаря использованию цифровых решений, показало исследование Райффайзенбанка.

Источник: исследование Райффайзенбанка

“Бухучет и сопутствующая документация – объемные задачи, которые отнимают до 10 часов каждую неделю. А время - это важный ресурс, особенно в кризисной ситуации. Микро бизнес зачастую не берет бухгалтера в штат, но даже при его наличии есть риск пропустить платеж, неправильно составить отчет, перепутать дату и в итоге получить штраф и пени. Кроме того, весной 2020 года вопрос физической безопасности был центральным – лишний раз идти в налоговую или банк хотелось не всем. Это привело к тому, что предприниматели стали активнее использовать цифровые каналы работы с банками. Мы увидели рост популярности мобильного банка, онлайн-бухгалтерии и дистанционного заказа документов. Это все простые способы быстро наладить работу своего бизнеса, и при этом уделять минимум времени рутине”, - отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Перевод на аутсорсинг всего, что не является основной компетенцией бизнеса - необходимое условие, а удаленная работа распределенных команд - новый тренд, который помогает быть эффективным, нанимать лучших в разных регионах, считает Виталий Полехин, президент международной организации инвесторов INVESTORO, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии СКОЛКОВО. Сильнее всего сократить издержки благодаря цифровым решениям смогли компании из таких секторов, как образование, медицина, ИТ и туризм.