В Омске вынесли приговор предпринимателю, похитившему 114,4 млн

Предпринимателя осудили на 4,5 года колонии. Фото: архив "КП"

В Октябрьском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Центр торговли пивом». Его обвиняли по двум статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».

В суде установлено, что предприниматель взял два кредита на сумму 114,4 млн – на развитие предприятия.

После это он вывел активы на 92,5 млн рублей, что привело к банкротству возглавляемой им организации.

– Подсудимый в ходе судебного заседания вину не признал, мер к возмещению ущерба не принял, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также по искам потерпевших суд постановил взыскать с него причиненный ущерб в полном объеме.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.