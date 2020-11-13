Омские коммунисты вступились за однопартийца

Члены омского отделения КПРФ возмутились тем, что их однопартийца Виктора Жаркова исключили из партии и написали открытие письмо вышестоящему руководству - председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову.

Письмо подписано секретарем Кировского местного отделения КПРФ Николаем Ивановым и председателем правления Омского регионального общероссийского движения ДПА Николаем Коровиным. Авторы послания считают, что «организация катастрофически утрачивает авторитет» и в доказательство приводят случай, когда из рядов КПРФ Виктора Жаркова исключили с формулировкой «за вымышленные случаи ущерба партии». Кроме того, авторы письма упомянули историю, когда никаких мер не было принято в отношении Ивана Ивченко, признавшего в суде свою вину в мошенничестве, и выразили недовольство деятельностью первого секретаря омского обкома КПРФ Александра Кравца.

Омские коммунисты просят прислать в Омск заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, чтобы он разобрался в ситуации.