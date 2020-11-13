Дорогу за миллиард в Омске откроют на две недели раньше

Схема движения по новой дороге останется прежней. Фото: Администрация Омска

Уже год продолжается строительство четырехкилометровой дороги на Левобережье в Омске. Планировалось, что она не только свяжет новые микрорайоны с центром Левобережья, но и станет дублером для улицы 70 лет Октября. В этом у омичей были большие сомнения.

Несмотря ни на что, открытия новой магистрали горожане ждут с нетерпением. Власти долгое время говорили, что ее откроют только 15 декабря, в день, когда по контракту должно закончиться строительство, но стало известно, что открытие произойдет раньше. Разрешить движение по дороге за миллиард разрешат уже в конце октября, сообщает 12 канал со ссылкой на ГИБДД. В ведомстве отметили, что движение откроют на 2 недели раньше намеченного срока.