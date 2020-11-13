Омичи снова дышали выбросами этилбензола

Выбросы этилбензола зафиксировали в Октябрьском округе. Фото: архив "КП"

Сводку по выбросам от Обь-Иртышского УГМС омичи, к сожалению, вынуждены смотреть чуть ли не чаще, чем прогноз погоды.

В среду, 11 ноября, гулять без опасения надышаться ядовитыми химикатами можно было во всех районах города за исключением Октябрьского округа.

По данным специалистов Гидромедцентра, там выявили превышение в 4,5 раза предельно допустимой концентрации в воздухе этилбензола.

За последнее время превышение ПДК по этому опасному веществу фиксировали несколько раз в Советском округе.