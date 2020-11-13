«Ростелеком» в Омске поддержал ежегодные межрегиональные соревнования по самбо

«Ростелеком» помог в организации 14-го всероссийского турнира по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Поединки проходили в манеже спортивного комплекса «Динамо», где спортсмены разыграли 14 комплектов наград.

Участниками престижных соревнований стали воспитанники девяти школ и клубов самбо Омской области (из-за коронавируса приезд иногородних участников был ограничен). Юные самбисты разыграли комплекты наград в 10 весовых категориях среди юношей и в 4 — среди девушек 2006 – 2007 годов рождения.

«Компания традиционно способствует развитию спорта в регионе. Рады, что наша помощь позволяет проводить мероприятия всероссийского уровня. В Прииртышье этот турнир является одним из значимых состязаний по самбо — очень яркому и зрелищному виду спорта, в котором важны сила, выносливость и концентрация внимания. Зрители с энтузиазмом обсуждали детали боев и болели за участников состязаний до самого конца», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Среди юношей победителями в своих весовых категориях стали: Ярослав Боровой, Даниил Войлошников, Михаил Ерофеев, Арстан Кайпбергенов, Даниель Михайлов, Аслан Ашербагин, Сергей Савченко, Петр Борисов, Семен Никитин и Артем Пилипенко. В четырех весовых категориях у девушек золотые медали вручены Альмире Жумалиновой, Самире Оспановой, Амине Имановой и Елизавете Гинько.

«Схватки юных самбистов шли на трех коврах в двух залах нашего спортивного комплекса. В них участвовали воспитанники клубов им. А.М. Пушницы, “Динамо”, “Витязь”, “Спарта” и пяти спортивных школ города. Мемориал памяти семьи Петровых — один из самых серьезных юношеских турниров в стране. В апреле из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли на осень. Победителям и призерам вручены украшенные брендовой символикой медали, кубки, футболки, бейджи, буклеты, комплекты формы самбиста, спортивные сумки и рюкзаки», — сообщил заместитель председателя Омского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александр Лаповенко.