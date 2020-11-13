Вместо прогулок по ТЦ омские школьники гуляют по крышам

Подростки гуляют по крышам многоэтажек, а не в ТЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске школьники еще продолжают находиться на продленных каникулах. Предполагалось, что дети будут изолированы друг от друга и преподавателей, чтобы снизить темпы заражения коронавирусом. Для этого даже ограничили свободный доступ несовершеннолетним в торговые центры, кафе и кинотеатры. Дети нашли другой способ интересно провести время. Они гуляют по крышам многоэтажек.

Об одном из таких случаев сообщила омичка в соцсетях. На улице Волгоградской она заметила группу подростков, которых пришлось снимать с крыши с помощью полиции.

- Дорогие родители, следите за своими детьми! Сегодня на Волгоградской, 24 с 9 этажного дома сняли 7 детей. Все в возрасте около 13 лет (девочки и мальчики). В 4 подъезде выломали замок ломом, выпилили железные прутья, залезли на чердак и попали на крышу. Женщина их заметила и сразу же вызвала полицию и лифтеров. Долго пытались снять детей с крыши, а они убегали от лифтеров и полицейских, - рассказала она.

В комментариях омичи как обычно разделились на два лагеря: одни считают, что ничего страшного в таких забавах нет, а другие уверены, что нужно лучше следить за детьми.