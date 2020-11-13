В Омске уже 9 месяцев ищут 52-летнего мужчину с татуировкой

Омская полиция обращается в местным жителям за помощью в поисках 52-летнего Станислава Грабченко. Мужчина пропал еще в феврале. В последний раз его видели входящим из дома на улице 6-й Самарской.

Приметы: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, волосы седые, на момент исчезновения была короткая стрижка.

Особые приметы: на запястье левой руки татуировка в виде буквы «С». Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Омску по тел.: 79-20-72, 55-04-04 или в дежурную часть УУР УМВД России по Омской области по тел.: 79-34-04, 79-37-30.