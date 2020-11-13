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Прививки от гриппа получили почти 900 тысяч омичей

Это почти каждый второй житель региона
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Привито почти 900 тысяч омичей.

Привито почти 900 тысяч омичей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Роспотребнадзоре отчитались о ходе вакцинации от гриппа и ОРВИ в Омской области. На сегодняшний день привито почти 900 тысяч сибиряков - 895 363. Это почти каждый второй житель региона поставил себе прививку. Абсолютно все медики, как сообщает ведомство, были вакцинированы.

- По состоянию на 10 ноября, прививки поставили 630 906 взрослых жителей региона. Это 74,1 % от плана, - рассказали в омском Роспотребнадзоре. - Привито 38 760 медиков (100,0 % от плана), 47 998 работников образовательных учреждений (100,0 % от плана), 235 947 человек старше 60 лет (65,8 % от плана), 120 497 человек с хронической патологией (65,5 %), 34 103 студента (75,6 % от плана), 406 беременныех (91,2 % от плана), 1 688 призывников (81,1 % от плана).

Добавим, что в регионе ходили разговоры о скором начале вакцинации и от коронавируса. В первую очередь, конечно, ее получат врачи.