Число умерших от ковида в Омской области приближается к 500

В Омской области от ковида скончались уже 485 человек. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вторая волна коронавируса в Омской области оказалась губительней первой. Сейчас в регионе полные больницы. Под работу с ковидом переводят все новые отделения и медучреждения. Каждый сутки заражается по 200 и более омичей.

Растут и цифры смертности. Только за последние сутки от коронавируса в омских больницах скончались 7 человек. Цифры стремительно приближаются к отметке в 500. На данный момент ковид унес жизни 485 сибиряков.

Однако это официальные цифры минздрава. Напомним, что летом Росстат опубликовал данные о смертности от ковида в регионах. Тогда ведомство сообщило, что в Омской области только за июнь скончались 86 человек. Минздрав же говорил только о 12.