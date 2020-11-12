С начала года из Омской области уехало более 31 тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омстстат обнародовал данные по миграции населения. Выяснилось, что с начала этого года в регионе стало еще на 5754 местных жителя меньше.

Из Омской области уехали 31436 человек, а прибыли лишь 25682. И это только те, кто официально оформил новую прописку. Реальное число покинувших регион может быть значительно больше.

Также сообщается, что 26956 теперь уже бывших омичей переехали в другие регионы России, 4480 – обосновались за рубежом.

Напомним, по официальным данным Омскстата, за два года отток населения составил около 12 тысяч человек.