Омским депутатам рассказали о реализации образовательной программы «Навигатор»

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам рассмотрели планы по развитию системы образования на конец 2020-го и 2021 год.

Представители мэрии сообщили, что в рамках национального проекта «Демография», проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» уже в этом году предусмотрен целый ряд мероприятий.

Среди них – приобретение здания детского сада по улице Осоавиахимовской. Его открытие планируется после получения лицензии в 2021 году. Кроме того, в следующем году будут построены и открыты еще семь садиков, в которые смогут ходить в общей сложности 1 440 малышей. Также будет создано 250 дополнительных мест в яслях.

Софинансирование проектов город получит из федерального бюджета. В рамках национального проекта «Образование» администрация Омска участвует в пяти региональных проектах.

Также выступившая перед депутатами директор департамента образования Лариса Ефимова рассказала о реализации образовательной программы «Навигатор».

Напомним, Омск стал одним из 15 российских городов, где опробуют эту электронную систему. Она задумывалась для удобства учеников, родителей и педагогов. Там собраны все имеющихся в городе учреждения допобразования, и можно выбрать кружок рядом с домом ребенка.

По информации Ларисы Ефимовой, сейчас в системе зарегистрированы уже 78% всех омских детей от 5 до 18 лет.

– А как обстоят дела с остальными 22 процентами? – спросил депутат Алексей Ложкин. – Получается, мы не знаем, чем занимается практически каждый четвертый ребенок?

– В системе допобразования, разумеется задействовано гораздо больше детей, – объяснила Лариса Ефремова. – Просто сейчас изменилась методика подсчета. Сейчас она стала полностью автоматизированной. Не все пока подключились к «Навигатору», некоторые не дают разрешения на обработку личных данных. Но в целом система будет давать абсолютно точную статистику. Например, если ребенок ходит в несколько секций, будет видно, что это один человек, а не несколько разных. А, вообще, нам очень нужна ваша помощь в информировании омичей об этой системе.

Депутаты приняли информацию к сведению.

СПРАВКА

Как подключиться к системе «Навигатор»?

Регистрация проходит в несколько этапов:

– заполнение краткой анкеты в АИС «Навигатор»;

– подтверждение регистрации посредством электронной почты;

– внесение данных о детях;

– активация и подтверждение данных.

Для активации сертификата необходимо однократно предоставить в любое учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию детей, определенный пакет документов. При подтверждении данных о родителе (законном представителе) и ребенке сертификат активируется и может быть использован для зачисления.

После прохождения процедуры регистрации и активации сертификата в «Навигаторе» формируется личный кабинет (электронная учетная запись) с индивидуальным номером, который и является сертификатом дополнительного образования или учета.

Сертификат позволяет без ограничений получать услуги по дополнительному образованию (проходить процесс зачисления и отчисления) по всем загруженным в «Навигатор» программам дополнительного образования, которые не определены как программы, реализующиеся по сертификатам с денежным номиналом. Для выбора программы дополнительного образования родителю необходимо через личный кабинет отправить заявку.