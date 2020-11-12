Омичка хотела купить щенка редкой породы и лишилась 100 тысяч

Омичка хотела купить щенка породы мальтипу.

В полицию обратилась расстроенная омичка. Она рассказала, что планировала приобрести собаку породы мальтипу. Она нашла в интернете объявление о продаже породистых щенков и связалась с продавцом. Мужчина ответил, что живет в отдаленном районе Омской области и для удобства омички предложил воспользоваться услугами доставки. Женщина согласилась. Получив ссылку на оплату, она попыталась ввести номер карты и оговоренную сумму 33 576 рублей, но сайт постоянно выдавал ошибку платежа. Повторив операцию несколько раз, женщина не заметила, как перевела все накопления с карты, а продавец перестал выходить на связь.

Как уточнили в полиции, омичка лишилась 104 тысяч рублей. Сейчас следователи пытаются выяснить, куда ушли деньги, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.