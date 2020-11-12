Дистанционки для школьников в Омске не будет

Школьники вернутся к очным занятиям с понедельника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за продлением каникул для омских школьников многие родители начали переживать, что детей отправят на дистанционку, как это случилось весной. Но, похоже, этого не случится.

В министерстве образования Омской области напомнили, что каникулы заканчиваются и школьники выходят на занятия с 16 ноября.

- Отметим, что процесс будет организован, как и прежде, с соблюдением всех необходимых профилактических и санитарно-эпидемиологических норм. Эпидемическая ситуация будет контролироваться в каждом конкретном образовательном учреждении. Ранее в школах провели дезинфекцию, - отметили в ведомстве.

Также в минобразования напоминали, что в ВУЗах и колледжах удаленка закончится 22 ноября. Продлевать ее в министерстве не планируют.