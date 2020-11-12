Губернатор: К 15 декабря реализация нацпроекта безопасные и качественные дороги в Омской области составит 100%

Реализацию ремонта на ключевых объектах Александр Бурков контролирует лично. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков рассказал в Москве на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию о ситуации с ремонтом омских дорог. По его словам, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омской области в 2020 году выделено 4 млрд. 843 млн. рублей с учетом 1 млрд. рублей, передвинутого региону с 2021 на 2020 год. На эти средства будут приведены в порядок 42 магистрали. Как рассказал губернатор, к середине декабря реализация нацпроекта составит 100%. Все работы будут закончены в срок.

- На 38 объектах работы выполнены, на оставшихся 4-х объектах закончены работы по асфальтированию, завершается обустройство ограждения, дорожные знаки, освещение и разметка. Эти четыре объекты реализуются за счет экономии, полученной по результатам торгов. До 15 декабря нами будут достигнуты на 100% значения показателей, утвержденные национальным проектом, - сказал омский губернатор заместителю Председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.

Сейчас заключено 10 контрактов по объектам 2021 года на сумму 3 млрд. 720 млн. рублей, то есть почти 64% от всего объёма финансирования. И по объектам 2022 года заключено уже 5 контрактов на сумму 2,589 млрд. рублей, что соответствует плановому значению. Проводятся конкурсы еще по двум значимым объектам.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, в этом году региону был выделен из резервного фонда дополнительно 1 миллиард. Александр Бурков поблагодарил Марата Хуснуллина за эту неоспоримую помощь. Губернатор рассказал, какие объекты удалось привести в порядок благодаря этим средствам.

- Первый объект - строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна в обход территории Республики Казахстан - очень был важен, так как проезд по этой дороге закрывался 1 января 2021 года, - сказал Александр Бурков. - С этой поддержкой мы строительство дороги закончили. Объект торжественно открыли 22 сентября. Общая стоимость строительства 740 млн. рублей. Из резервного фонда Правительства РФ было направлено 450 млн. рублей, остальное - средства областного бюджета, которые мы начали инвестировать в данный проект ещё в 2019 году. Второй объект - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе. На проект в 2020 году выделено финансирование в объёме 145 млн. рублей. Третье мероприятие - автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения. На это направлено 406 млн. рублей.

В этом году на ремонт дорог потратили почти 5 миллиардов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На ключевых объектах омский губернатор периодически бывает лично. Он следит за ходом работ, а также за соблюдением сроков. Так что проблем с исполнением контрактов быть не должно.

- В рамках выделенных денежных средств ведутся ремонтные работы на 3-х объектах. Оперативное выполнение – 98%. Риски неисполнения отсутствуют, - сообщил Александр Бурков.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в Омской области дорожное строительство идет в регионе хорошими темпами. По исполнению нацпроекта наш регион - один из лидеров.