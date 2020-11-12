Омичи снова заметили масляные пятна на Иртыше

На Иртыше снова заметили масляные пятна Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях омичи снова поделились наблюдениями за рекой. По Иртышу снова плыли пятна масли и мазута. Автор видео снял его на Метромосту.

Похожие кадры в этом году омичи уже снимали. По внешнему виду новые пятна очень похожи на те, что плыли по Иртышу летом. Тогда проверки минприроды ничего не нашли, а омичи предполагали, что источником загрязнения стала труба недалеко от СНТ "Рябиновка". Там бдительные местные жители не раз фиксировали крупные сбросы.

Что стало причиной загрязнений на этот раз, пока не понятно. Ни о каких проверках тоже не сообщалось.