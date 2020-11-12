В Омском горсовете обсудили, что мешает развитию внутреннего туризма

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам экономического развития в горсовете обсудили перспективы внутреннего туризма в Омской области, в том числе для школьников. Речь идет как о путешествиях горожан в интересные места области, так и об экскурсионных поездках жителей сел в региональный центр.

И. о. директора департамента культуры Олег Федоренко рассказал, что на данный момент официально туры по Омску и Омской области организуют 11 частных компаний.

Алексей Ложкин спросил, как во время пандемии и всеобщего перехода на дистант обстоят дела с онлайн-трансляциями. Он заметил, что одну из таких виртуальных экскурсий по Омской крепости посмотрела всего тысяча человек. Для милионного города это мало, считает депутат.

– Но, например, у акции «Ночь музеев» набралось более 100 тысяч просмотров. При этом из-за ограничений лично в ней участвовали только 8 тысяч человек, – рассказала приглашенная на заседание замминистра культуры Омской области Анна Статва. – Мы, конечно, учитываем возможности онлайн-трансляций. Но и офлайн полностью не исключаем. В нашем случае очень важно живое общение.

Вице-спикер Виталий Путинцев вспомнил о своем туристическом опыте:

– Есть ли четко обозначенные маршруты? – спросил депутат. – Вот в Кракове: встал на «красную линию» и пошел по всему городу, а информацию получаешь через радионаушник. Или другой пример: в Китае жители провинций на выходные приезжают в районный центр. Дорогу им оплачивают. В результате заполнены все гостиницы и рестораны. Почему бы нам такое не сделать? Например, вывозить школьников из сел в омские театры и музеи. Владельцы гостиниц города готовы сделать для таких организованных групп 50% скидки. И все в выигрыше. Мы потратим деньги на заправку автобуса, но взамен получим значительно больше. А пока в этом вопросе нет системы.

Анна Статва рассказала, что идея с «красной линией» воплощается и в нашем городе. (Подробнее об этом можно почитать здесь).

Кроме того, в Омске реализуется несколько интересных проектов. В частности – к придуманному в нашем регионе экскурсионному флешмобу в этом году присоединились уже 18 регионов. Посетителям предлагается множество бесплатных, которые проводятся в один день. Есть путешествия практически на любой вкус – по городу и области.

В областном минкульте надеются, что в следующем году акция станет всероссийской. Детали обо всех доступных экскурсиях по Омску и области можно получить, обратившись в Туристский информационный центр.

Однако в том, что касается оплаты из бюджета поездок для экскурсионных групп, есть препятствие в виде ограничений федерального законодательства.

В итоге депутаты, представители мэрии и облправительства договорились обсудить все это на рабочей группе и поискать пути решения возникших проблем.