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Общество

Главврач омского перинатального центра лишилась своего поста

Напомним, Любовь Семина заняла эту должность по приглашению теперь уже бывшего министра Ирины Солдатовой
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Любовь Семина была главврачом перинатального центра всего 3,5 месяца. Фото: минздрав Омской области

Любовь Семина была главврачом перинатального центра всего 3,5 месяца. Фото: минздрав Омской области

Сегодня, 12 ноября, стало известно об отставке главврача перинатального центра Любови Семиной. В областном минздраве эту информацию подтвердили, сообщив, что Семина уволилась по личным мотивам.

А вот, как прокомментировала накануне происходящее она сама для сайта NGS55:

– Сегодня меня вызвали в Минздрав, сообщили, что иногородние в команду не вписываются, и предложили написать заявление по собственному желанию. Завтра у меня последний рабочий день, – сказала Семина.

Напомним, она заняла должность по приглашению также уволенного на днях министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. На должности Любовь Михайловна проработала совсем недолго. 1 июля она прибыла в Омск из Наро-Фоминска, где была заместителем главврача аналогичного медучреждения.

За последнее время перинатальный центр попадал в и информационную сводку со скандалом, когда его пытались перепрофилировать под ковидный госпиталь. После огласки этой истории медучреждение оставили в покое.

Добавим, что кроме Любови Семиной вслед за их руководителем Ириной Солдатовой также были уволены два замминистра – Анастасия Малова и Георгий Бутаев.