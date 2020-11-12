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Общество

Омичка брала кредиты на умершего отца, чтобы их не возвращать

Теперь ей грозит статья за мошенничество
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка набрала кредитов на погибшего отца, рассчитывая что возвращать их не придется.

Омичка набрала кредитов на погибшего отца, рассчитывая что возвращать их не придется.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омичка решила воспользоваться тяжелой болезнью отца и взяла на его имя кредит, который надеялась закрыть страховкой.

В прокуратуре Октябрьского округа рассказали, что в июле 2020 года 32-летняя омичка отправила в больницу тяжело больного отца. Немного позже она взяла через мобильное приложение банка кредит на его имя 132 тысячи рублей. Женщина перевела деньги себе и потратила, а вносить платежи она не собиралась. Омичка рассчитывала, что после болезни отец получит инвалидность и кредит можно будет закрыть при помощи страховки. Но в больнице мужчина умер. Спустя несколько дней после гибели отца, пока банк еще не знал о случившемся, омичка оформила креди еще на 240 тысяч рублей. Однако страховым случай смерти ее отца не признали и выполнить обязательства перед банком оказалось некому.

Теперь женщине грозит срок за мошенничество. Ее дело рассмотрят по существу в Октябрьском суде. Свою вину в совершении преступления омичка признала.