Омские депутаты начали работу над бюджетом

Бюджет обсудили на комитете по вопросам экономического развития. Фото: Омский горсовет

В Омском горсовете идет работа над проектом бюджета. Документ уже рассмотрели на профильном комитете. Теперь ему предстоит пройти согласование на всех остальных.

С обсуждения этого вопроса сегодня, 12 ноября, началось заседание комитета по вопросам экономического развития. 22 октября Заксобрание поддержало инициативу губернатора об увеличении нормативных отчислений муниципальным образованиям по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, – с 10% до 25%, – сказала и. о. директора департамента финансов Ольга Илютикова.

Депутаты уточнили, сколько это повышение на 15% составит в денежном выражении. По информации Ольги Илютиковой, бюджет пополнится еще на 97 млн рублей.

По предложению представителя мэрии, члены комитета приняли проект бюджета в первом чтении с поправкой, направленной из администрации города.

13 ноября состоятся публичные слушания по бюджету 2020 года, и там будут аккумулированы все предложения. Затем их обсудят на профильном комитете и совете.