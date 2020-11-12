У игрока «Авангарда» Семенова не получилось оспорить отцовство

Суд не стал рассматривать жалобу спортсмена и оставил предыдущее решение в силе. Фото: Instagram Анны Семеновой

О желании нападающего омского "Авангарда" Кирилла Семенова узнать, точно ли он является отцом ребенка бывшей жены стало известно в конце августа. Тогда Анна Семенова в соцсети подробно описала странное поведение спортсмена. Пара развелась, когда девушка уже была беременна. Отрицать отцовство хоккеист не стал, но и с ребенком не общался, а спустя 1,5 года подал иск об установлении отцовства. В назначенный судом день для проведения ДНК экспертизы Семенов не явился. Тогда он мотивировал это восстановлением после травмы. Учитывая это суд встал на сторону бывшей жены.

Согласно картотеке Ленинского суда, 12 октября было принято решение отказать в удовлетворении иска Кирилла Семенова. Тогда он подал жалобу в суд высшей инстанции, пытаясь оспорить решение. Но и областной суд не встал на его сторону, отклонил жалобу и вернул дело в нижестоящий суд.

Будет ли продолжаться судебная тяжба между бывшими супругами пока не известно.