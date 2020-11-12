Омичи считают, что экология в городе улучшилась

Фото Лариса Лоскутова

Социологи провели опрос респондентов из городов-миллионников и полумиллионников, чтобы узнать, как россияне оценивают экологичность своих городов. Самая свежая вода, по мнению жителей нашей страны, — в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух — в Тюмени и Краснодаре.

2020 год продемонстрировал положительную динамику: в сравнении с 2019-м в Челябинске число положительных оценок экологического состояния города выросло в 2 раза, в Красноярске — 1,6, в Омске — в 1,5 раза. Первые места в опросе заняли Казань и Тюмень. В этих городах около 80% респондентов считают экологическую обстановку «хорошей» или «нормальной».