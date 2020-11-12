Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В омском минздраве объяснили, почему образовались очереди на КТ

Сейчас их уже нет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Очереди были, но сейчас их уже нет.

Очереди были, но сейчас их уже нет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что в МСЧ-4 снова появились очереди из машин скорой помощи. Они привезли пациентов на компьютерную томографию и были вынуждены ждать. В министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию и заверили, что очередей на обследование в Омске нет.

- Информация о том, что у МСЧ 4 очередь из скорых на КТ устарела. В понедельник во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус, скапливается определенное количество машин. Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования. На данный момент никаких очередей нет, - отметили в ведомстве.

Ранее не раз омичи жаловались на огромные очереди из машин скорой помощи в разные больницы Омска. Практически все они везли пациентов на КТ и были вынуждены часами ждать проведения обследования.