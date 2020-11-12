В омском минздраве объяснили, почему образовались очереди на КТ

Очереди были, но сейчас их уже нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что в МСЧ-4 снова появились очереди из машин скорой помощи. Они привезли пациентов на компьютерную томографию и были вынуждены ждать. В министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию и заверили, что очередей на обследование в Омске нет.

- Информация о том, что у МСЧ 4 очередь из скорых на КТ устарела. В понедельник во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус, скапливается определенное количество машин. Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования. На данный момент никаких очередей нет, - отметили в ведомстве.

Ранее не раз омичи жаловались на огромные очереди из машин скорой помощи в разные больницы Омска. Практически все они везли пациентов на КТ и были вынуждены часами ждать проведения обследования.