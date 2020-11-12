Омская область попала в десятку лидеров по экономической значимости социальных НКО Фото: vk.com

Омская область в очередной раз продемонстрировала свои высокие позиции по качеству развития некоммерческого сектора. Наш регион уже долгое время в лидерах по доступности рынка социальных услуг. На этот раз Общественная палата РФ представила рейтинг субъектов по экономической значимости социально ориентированных НКО.

Омская область также в «десятке» лидеров по активности деятельности социально ориентированных НКО. Эксперты Общественной палаты РФ учитывали их количество в официальных реестрах и результативность от получения президентских грантов и других мер государственной поддержки.

- В Омской области действуют свыше 2,5 тысяч некоммерческих организаций, и более половины имеют социальную направленность. Зачастую они становятся главными помощниками власти, выявляют потребности населения, решают проблемы на местах и являются драйвером развития гражданского общества, - считает член Общественной палаты России, руководитель Омского Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.