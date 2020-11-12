На видео попало, как сломался новый трамвай «Спектр» в Омске

На остановке в новом трамвае никак не могли закрыть двери.

Недавно на улицах Омска появились новые трамваи «Спектр». Новые вагоны курсируют по нескольким маршрутам с начала недели и уже столкнулись с первыми проблемами. Один из омичей на видео снял, как сломался один из таких вагонов.

Судя по кадрам, что-то случилось с системами, отвечающими за открытие и закрытие дверей. Средние двери никак не моги закрыться до конца, чтобы трамвай продолжил движение. водитель пыталась закрыть их в ручную, но не вышло. Видно, что за трамваем уже стоял как минимум еще один вагон, который не мог проехать.

Что именно стало причиной задержки пока не известно. Но ранее отмечалось, что система управления в таких трамваях более современная и работникам транспорта приходилось проходить переобучение, чтобы управлять ими.