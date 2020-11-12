Грязь и месиво: Жители севера Омской области показали, по каким дорогам им приходится ездить

Так выглядит дорога Егоровка–Литковка в Тарском районе. Фото: «ЧП Омск»

Дорогу, которая соединяет два села в Тарском районе – Егоровку и Литковку – назвать проезжей частью сможет только человек с очень хорошим воображением.

«Вот так мы выживаем», – подписал эти снимки их автор. Фото: «ЧП Омск»

Грунтовая «дорога» через тайгу представляет собой непролазное месиво, в котором застревают даже большегрузы. Выпавший накануне мокрый снег только усугубил ситуацию.

Каким образом до населенных пунктов добираются, скажем, медики – и добираются ли вообще, – неясно. Главврачи районных больниц не раз рассказывали нам: за каждый вызов санавиации к пациенту приходится отвечать чуть ли не головой.

Фото: «ЧП Омск»

Комментаторы в соцсетях, где разместили фото «дороги», заверяют, что для севера региона это обычная картина. А к появлению колдобин, в том числе причастны лесовозы, тяжело нагруженные вырубленными деревьями.