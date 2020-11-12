«Это бред!»: Омич в шоке от штрафа на дороге, где разрешенная скорость в 10 км/час

Вот такое письмо счастья пришло автовладельцу. Фото: vk.com

Необычное письмо счастья получил один из омичей. Его машину поймала на превышении скорости тренога в Порт-Артуре. Нарушил, судя по документу, сибиряк на улице Воровского. Вот только сам водитель был в недоумении, когда вчитался в протокол.

- В постановлении написано, что разрешенная скорость на данном участке дороги 10 км/ч. Всю жизнь езжу там и знаков ограничения скорости никогда не было, пусть даже в 40 км/ч! Ранее по дороге, где тоннели и ж/д переезд и то стоит ограничение в 20 км/ч, но чтобы 10 км - это бред, - возмутился в соцсетях водитель.

Сибиряк специально съездил на то место, где была установлена переносная камера. Но никаких знаком о том, что здесь нужно ехать не больше 10 километров в час он не нашел. В ГИБДД на пост омича в соцсетях пока никак не отреагировали. Неясно и будет ли водитель оспаривать штраф.