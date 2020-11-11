В омских поликлиниках можно бесплатно получить промокод на консультацию терапевта онлайн

У омичей появилась еще одна возможность проконсультироваться с терапевтом. Для этого даже не нужно выходить из дома. Связаться с доктором можно с помощью телемедицины. Это совместный проект Сбербанка и регионального минздрава. Все, что необходимо, — это зарегистрироваться в приложении «СберЗдоровье» и ввести промокод.

«Пилотный проект позволяет омичам получить консультацию терапевтов "СберЗдоровья". Для бесплатной консультации нужен промокод, получить его можно у своего лечащего врача, в медучреждениях региона или на сайте областного минздрава. После консультации пациент получает письменное заключение. Этот проект мы реализуем давно, но во время пандемии принято решение сделать его доступным для всех омичей. Он позволяет разгрузить медиков, ведь консультируют омичей специалисты из других регионов», — рассказал управляющий омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.

Банкир признался, что и сам пользовался консультацией телемедиков. По его словам, этот сервис позволяет получить оперативную консультацию, когда нет возможности прийти на прием, показать результаты анализов или исследований.

Консультации терапевтов по промокоду бесплатные, без него — 499 рублей. Для жителей Омской области промокод один — OMSKTM.

Однако медики обращают внимание, что телемедицина не заменяет объективного осмотра, но помогает пациентам получить консультацию по волнующим вопросам. Если медик «на удаленке» даст какие-то рекомендации, то можно обратиться к узким специалистам или пройти дополнительные исследования. Для этого нужно прийти в свою поликлинику и показать рекомендации телемедиков. На основании этого омские врачи выдадут талоны на прием или на сдачу анализов.

«Доктора по проекту довольно долго и обстоятельно беседуют с обратившимся. А во многих случаях беседа — это уже помощь. Наши врачи сейчас не могут уделить много времени каждому пациенту, как было до пандемии. Телемедицина поможет разгрузить врачей поликлиник. Количество вызовов по коронавирусу, конечно, не уменьшится. Но омичи болеют не только коронавирусом. Есть и другие профили. И по этой части телемедицина нам очень сильно поможет», — уверена заведующая поликлиникой МСЧ №11 Татьяна Точиленко.