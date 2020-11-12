Стало известно, сколько потратят в Омске на украшение города к Новому Году

Такими банерами украсят мост у "Туриста". Фото: пресс-служба администрации города Омска

В ближайшие недели улицы Омска празднично украсят к Новому Году. Новый дизайн будет выполнен в сине-зеленых тонах с логотипом города и снежинками. Однако в целом украшение будет скромным, и деньги на него выделяют соответствующие.

Мэрия объявила торги на работы по оформлению мест проведения мероприятий. Украшены они будут флагами и баннерными панно. Они появятся на мосту имени 60-летия Победы и Комсомольском мосту, улицах Богдана Хмельницкого и Масленникова. Флагами украсят улицы Ленина, Конева, проспект Карла Маркса, Соборную площадь.

Начальная цена работ 977,6 тыс. рублей. Украсить Омск к праздникам подрядчик должен до 20 декабря.